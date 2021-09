Rentree voor Bathmense Kunstmarkt na corona: ‘Vergeleken met GP Zandvoort verdienen wij een 10!’

Meer dan tachtig standhouders en een bezoekersaantal dat aan de verwachtingen voldoet. De Bathmense Kunstmarkt is zaterdag één van de eerste grote buitenactiviteiten in deze regio die weer doorgang vindt. ,,We dachten wel even: moeten we eraan beginnen, maar we hebben er geen spijt van.”