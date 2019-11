Reputatie Arthur Brand: ‘Ik kan CNN bellen dat ik Atlantis gevonden heb en ze geloven me meteen’

Arthur Brand (49) verrast vriend en vijand inmiddels met de regelmaat van de klok met het terugvinden van gestolen of verloren gewaande kunst. Zijn reputatie snelt hem voorbij: ,,Vroeger namen ze me niet zo serieus. Nu kan ik CNN bellen dat ik Atlantis gevonden heb en ze geloven me meteen.”

Vandaag is het de verloren gewaande ring van Oscar Wilde, eerder dit jaar een gestolen Picasso van 70 miljoen euro en in 2014 misschien wel zijn beroemdste vangst: de paarden van Hitler. Arthur Brand lijkt er zijn hand niet meer voor om te draaien om kunst uit het criminele circuit weer bij de eigenaar terug te brengen. ,,Ik belde laatst aan bij zo'n crimineel met gestolen kunst die ik op het spoor was gekomen. ‘Jezus Brand, jij ook nog’, zei hij. Dan hebben ze hun bezit jaren schuil kunnen houden en dan sta ik daar. Dan weten ze dat ze het kwijt zijn. Ze moeten het wel inleveren, want anders komt de politie.”

Deze gestolen Picasso hing Brand een nachtje boven de bank in zijn appartement in Amsterdam.

Het enthousiasme van Brand werkt aanstekelijk. In zijn kleine appartement in de Indische buurt in Amsterdam leeft hij redelijk anoniem en vertelt hij honderduit over zijn vondsten. Hij laat een filmpje zien hoe hij onlangs in Londen de ring van Oscar wilde in ontvangst nam - zo blij als een kind - en laat vervolgens de ring zelf zien, die hij gewoon zolang in een kast bewaart. Hij schat de waarde van de ring op enkele tonnen. Maar Brand hangt dus ook gerust een schilderij van Picasso van 70 miljoen euro boven zijn bank als hij die pas de volgende dag ergens af gaat leveren. Of hij zit in de bus in Deventer met een Dahli van ettelijke miljoenen euro's, want hij heeft nou eenmaal geen auto.

Vreemde eend

Als hij in Amsterdam was geboren en de nodige bravoure of kapsones zou bezitten, had hij het nooit zover geschopt, denkt hij zelf. ,,Als Deventenaar ben ik maar een eenvoudige jongen. Ik kom uit de stad van ‘doe maar normaal'. Gewoon doen, dat is mijn uitgangspunt in de kunstwereld. Die zit vol rijkelui, doorgewinterde maffia en flamboyante types. Ik ben een vreemde eend in de bijt. Dat is mijn grote voordeel. Ik ben geen patser.”

Hij is al een kwart eeuw weg uit de stad aan de IJssel, maar voelt zich nog honderd procent Deventenaar. Hij groeide er op, ging er naar het gymnasium op het Geert Groote College, maar maakte uiteindelijk ‘slechts’ het VWO af. ,,Ik deed daar echt geen moer, maar het was een school met een geweldig hoog niveau. Dankzij een goede leraar en mijn vader interesseerde ik me enorm voor geschiedenis en mijn opa zat bij meestervervalser Han van Meegeren in de klas. Zo rolde ik alvast een beetje dat wereldje in.”

Spaans leren

Hij vertrok na het VWO met drie vrienden naar Granada in Spanje om daar aan de universiteit Spaans te gaan studeren. Ze hadden met z'n vieren een huis en de ouders van Brand financierde dat studiejaar. ,,Dat werd één groot feest. Ik moest en wilde Spaans leren, maar dat kon ook in de discotheek! Nee, mijn ouders hoefden niet te weten wat ik daar deed.”

Na weer een avond stappen zat Brand op zijn balkonnetje bij te komen toen hij een stel zigeuners hun boeltje pakken om met een busje naar hun ‘werk’ te gaan. ,,Iedereen was bang voor die mensen, maar ik vroeg ze in al mijn naïviteit wat ze gingen doen. Ze gingen waardevolle spullen zoeken en opgraven. Ik wilde dat wel eens zien en ben meegegaan. Ze vonden maar een paar oude munten, maar ik vond het fascinerend.’’

Hij kreeg een vriendin in Argentinië en verkaste naar Buenos Aires. ,,Ik heb veel gereisd in die tijd. Ik deed verder wat vertaalwerk en deed er studies, economie, geschiedenis en rechten. Maar ik heb niks afgemaakt, dat klassikale lag me niet zo. Was ik een feestbeest? Oók, maar ik was in ieder geval vooral gefascineerd door dingen buiten de school.”

Topcriminelen

Na het Zuid-Amerikaanse avontuur streek Brand neer in een bovenwoninkje tegenover een coffeeshop in de Amsterdamse Pijp. Daar zag hij met enige regelmaat topcrimineel Steve Brown staan. ,,Die criminelen van tv kwam je hier gewoon in het echt tegen! Het stikte daar van de penoze, zó spannend.”

Om aan de kost te komen deed hij veel vertaalwerk en bouwde zijn kennis over kunst verder uit. ,,Ik verzamelde het een en ander, verkocht af en toe wat en zo kwam ik in contact met Michiel de Bruin, een groot kunstkenner, voormalig kunstsmokkelaar en informant van Scotland Yard die in Engeland woonde. ,,Hij nodigde me uit om hem te komen helpen. Ik pendelde op en neer tussen Amsterdam en zat daar tussen de grote jongens uit de kunstwereld. Ik was erbij toen De Bruin in 2005 het Judas-evangelie ontdekte. Dat was in de tijd dat Dan Brown in The Da Vinci Code fantaseerde over dit soort ontdekkingen en wij deden die gewoon in het echt!”

Indiana Jones

In de jaren daarna ontdekte en traceerde Brand zelf ook de nodige kunstwerken en vestigde hij langzaam maar zeker zijn eigen naam. In 2009 brak hij met De Bruin en begon zijn eigen adviesbureau en stond hij mensen bij die kunst aan wilden schaffen of in hun maag zaten met een werk. ,,In die tijd ontdekte ik veel kunst die gestolen was uit Egyptische graven. Dat spul lag illegaal bij mensen thuis. Ik kreeg toen langzaam maar zeker de naam ‘de Indiana Jones van de kunstwereld’. Ik was dankzij De Bruin naar de top geparachuteerd.”

Kunstbezitters en autoriteiten die elkaar in de haren vlogen, vonden Brand ook een heel nuttige kracht, omdat hij als een van de weinigen eerlijk bleef. ,,Ik had geen belang, geen strafblad, ik werd vertrouwd. Ik werd vaak door beide partijen opgeroepen als getuigen. Mijn verhaal gaf altijd de doorslag. Ze wisten dat ik geen reden had om te liegen.”

Arthur Brand kreeg deze foto van de paarden van Hitler onder ogen en vond de beelden uiteindelijk ook.

Met criminelen in zee

Brand had natuurlijk ook zelf een keer zijn slag kunnen slaan door met criminelen in zee te gaan, maar zag daar nooit heil in. ,,Dan had ik al lang niet meer kunnen doen wat ik nu nog steeds met zoveel liefde doe. Had ik altijd achterom moeten kijken. Ik heb voor 250 miljoen euro aan kunst terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Maar ik ben niet geïnteresseerd in het grote geld, ik ben geïnteresseerd in kunst en vind het machtig mooi om mijn ontdekkingen te doen.”

Veel verdient hij niet met het speurwerk. ,,Ik moet het echt hebben van mijn advieswerk en de boeken die ik over mijn zoektochten schrijf. Maar veel werk dank ik natuurlijk wel aan die vondsten waar ik bekend mee word.”

Zijn privé-leven probeert hij zoveel mogelijk af te schermen, zodat niemand in zijn omgeving bedreigd kan worden. ,,Zeker de eerste jaren was daar nog wel eens sprake van. Ik hoorde laatst van een crimineel dat hij van een handlanger het telefoonnummer van mijn ouders in Deventer had gekregen zodat hij hen kon bedreigen. Dat heeft hij gelukkig nooit geprobeerd. Inmiddels ben ik zo ver dat het niet slim is om mij te bedreigen. Ik heb een wereldwijd netwerk met daarin ook geheime diensten, drugsdealers, maffiosi, IS-terroristen en topvervalsers. Die durven met mij in zee te gaan omdat ik ze niet bedrieg of aangeef bij de politie. Ze vertrouwen me. En ik handel niet in moord en drugs hè, het gaat om kunst. Bovendien gaat het vaak om stukken die jaren kwijt zijn geweest en waar de politie niet meer verwacht de ware dieven nog te vinden. Ze hebben van mij niks te vrezen.”

Geen werk meer

Het aantal vondsten komt de laatste jaren in een stroomversnelling. Tot voor kort bleef het beperkt tot één à twee ontdekkingen per jaar, in 2019 zit hij al op vijf. ,,Ik werk met twee Nederlandse kunstrechercheurs, die ook veel oplossen. Ze zeiden laatst: ‘hou eens op Brand, straks hebben we geen werk meer.’ Maar ik wil nog zeker een paar mysteries oplossen.”