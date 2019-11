Restanten van V1-raket gevonden bij werkzaamheden aan snelweg A1 in Deventer

Tientallen Ö-chocolade­let­ters voor Eus na ironische column

28 november Nog nooit heeft hij een chocoladeletter van zijn letter, de Ö, in zijn schoen gehad. Zijn letter ontbreekt steevast in de schappen van alle winkels. Dat schreef Özcan Akyol vandaag in zijn column in de Stentor. Zijn verhaal raakte tientallen chocolatiers uit het hele land zo in het hart, dat zij aan het bakken sloegen. Tot verbazing van de Deventer columnist.