Restaurant NuNu in Schalkhaar over in nieuwe handen

De naam NuNu blijft op de gevel van het restaurant aan de Raalterweg tussen Deventer en Raalte. Op termijn verdwijnt volgens de nieuwe eigenaren Michel en Ira Gieliam uit Nijverdal wel het Australische thema van het restaurant. ,,De zaak blijft gewoon open onder dezelfde naam. We gaan het eerst aankijken en ervaren hoe het hier is, daarna kijken we hoe we een nieuwe verrassende kaart kunnen neerzetten en kijken we ook naar eventuele verbouwingsplannen.‘’ Het stel runde eerder al eetcafé C’est La Vie in Nijverdal en was jarenlang de uitbater van de Bowlingboerderij en de Hooischuur in Nijverdal.