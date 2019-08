Restauratie geholpen: de Waag in Deventer is na vijftien jaar niet verder scheef komen te staan

Deventenaren weten niet beter: rood en geel zijn de kleuren van Go Ahead Eagles, hun stad ligt aan de boorden van de IJssel en de Waag, het oudste waaggebouw in Nederland, staat scheef. Zo scheef zelfs, dat de gemeente ieder jaar nauwkeurig controleert of het beeldbepalende monument aan de Brink niet verder scheef komt te staan. Het goede nieuws: van dat laatste is geen sprake.

Je hoeft niet over een timmermansoog te beschikken om het te kunnen zien: de Waag, misschien wel het markantste gebouw van Deventer, staat zo'n tachtig centimeter uit het lood. Al jaren. Begin deze eeuw moest er zelfs een ingrijpende, miljoenen euro's kostende ‘reddingsrestauratie’ aan te pas komen, omdat het pand dreigde om- en uiteen te vallen. Die operatie lijkt te hebben geholpen, want uit navraag bij de gemeente Deventer blijkt dat de Waag de laatste jaren niet schever is komen te staan.

Volledig scherm Het goede nieuws: hij is de laatste jaren niet nóg schever komen te staan. © FOTO HISSINK

Verdedigingswal

Dat de Waag scheef is, heeft onder meer te maken met ingeklonken grond van een oude verdedigingswal die vroeger over de Brink liep en waarop het waaggebouw bijna vijfhonderd jaar geleden werd gebouwd. Een deel van de fundering zakte in de loop der tijd steeds verder weg. Maar het is niet de reden waarom het beeldbepalende monument eind jaren negentig steeds schever kwam te staan. De Waag mag dan wel doen denken aan de Toren van Pisa, het heeft niet dezelfde problematiek. Het is geen verzakking die ertoe leidde dat de muren jaarlijks millimeters verder uiteen werden gedrukt: het was het dak.

En dus ging begin deze eeuw het pand dicht, bijna twee jaar lang, om het te kunnen redden. Volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer is het gevaar dat de eeuwenoude muren van het gebouw om- en uiteenvallen, met die operatie geweken. ,,Monumentenwacht monitort de Waag voor ons. Dat gebeurt heel nauwgezet. Er is destijds een compleet nieuwe stalen constructie aangebracht waardoor het pand bij elkaar wordt gehouden. De muren zijn sindsdien niet schever komen te staan.”

Recht

Het pand 'rechtzetten’ was destijds geen optie. Het gebouw was verzwakt doordat de verankering van de draagbalken op een aantal plekken was verdwenen. Dat zorgde voor een ongelijke belasting waardoor muren naar buiten werden gedrukt. Met onder andere nieuwe verbindingen en het vernieuwen van het dak is het gebouw ‘gefixeerd’.

Landingsverbod duiven Uit een bestuursrapportage uit 2001 van de gemeente Deventer blijkt dat destijds sprake was van instortingsgevaar van één van de torens. Door er steigers omheen te zetten, werd het omvallen van de toren voorkomen. In het openbare stuk wordt vermeld dat direct na bekendwording van het instortingsgevaar ‘voor de Deventer duivenpopulatie een landingsverbod is ingesteld’ en dat de stadswachten zijn ‘uitgerust met een verrekijker ter handhaving van het verbod’. Ook zou de gemeente nadenken over ‘eventuele verstrekking van noodparachutes voor de recalcitrante dan wel de niet tot de Deventer populatie behorende (en derhalve waarschijnlijk gedesoriënteerde) duif’. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman een ludieke toevoeging van de gemeentesecretaris van die tijd. ,,Die stond erom bekend altijd iets opmerkelijks toe te voegen om te controleren of zijn teksten wel werden gelezen.”