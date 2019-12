Resten middeleeuws tolhuisje gevonden bij opgraving langs Deventer A1

Ernstig zieke Peter van UD uit Deventer genomi­neerd voor Clubheld van het Jaar

11:52 Peter de Zeeuw is de Overijsselse genomineerde voor de titel Clubheld van het Jaar. Deze landelijke verkiezing wordt mede georganiseerd door de Rabobank, het AD en deze krant. De verkiezing is in het leven geroepen om vrijwilligers van sport- of cultuurverenigingen in het zonnetje te zetten.