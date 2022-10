Rianne was onderwerp van nieuws waar weinigen bij stil zullen staan: ‘Het is óke om je rot te voelen’

Voorst wil noodfonds om inwoners met geldproble­men door energiecri­sis te helpen: ‘Nog een puzzel’

Om inwoners die door de gestegen energieprijzen en hoge inflatie in geldproblemen zijn geraakt te helpen, onderzoekt Voorst opties om een noodfonds in te stellen. Dat blijkt uit de gemeenteraadsvergadering waarin de gemeentebegroting werd behandeld. ,,Het is niet zo dat we in onze eigen bubbel zitten en er niet naar kijken.”

18 oktober