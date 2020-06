Richard ziet het liefst een huis vol zwarte pieten: ‘Ouders maken kinderen racistisch, niet zwarte piet’

Rodney was van plan zijn groeiende bedrijf in Deventer te verhuizen, maar gooit door corona het roer om

17:00 Het softwarebedrijf van Rodney Schwarz in Deventer groeit als kool. Hij was al op zoek naar een groter pand, maar omdat thuiswerken door corona een vlucht neemt gaat die verhuizing niet door. Het geld steekt hij liever in goede thuiswerkplekken.