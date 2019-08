Rie (86) uit Deventer lijkt plots van de duivenoverlast verlost: ‘Ze vliegen niet eens meer voorbij’

Tips

,,Het verhaal in de Stentor heeft tot veel reacties geleid”, vertelt Rie. ,,Zelfs in het ziekenhuis spraken mensen mij aan en gaven ze tips om de duiven te verjagen. Dat geeft toch het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat er veel begrip is. Ik heb bovendien een brief gekregen van iemand uit België, die kosteloos wilde helpen. Heel bijzonder.”

Stil

Alleen: wonderwel is de overlast plots opgehouden. Ze heeft al dagenlang geen duif meer gezien of gehoord. Terwijl de ‘vliegende ratten’ haar eerst naar eigen zeggen belaagden. Zo erg zelfs, dat ze zichzelf op een gegeven moment in radeloze toestand terugvond in haar woonkamer met telefoon in de hand, nadat een aantal duiven haar urenlang wakker had gehouden. Ze stond desperaat op haar benen en wilde bijna 112 bellen. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ze laten zich niet meer zien. Ik ga vaak nog even kijken, maar er gebeurt niets. Het is stil, er is geen poep. Ze vliegen niet eens meer voorbij. Of ik ze mis? Als kiespijn. Nu maar hopen dat ze wegblijven, die rotvogels.”