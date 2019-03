Rietdekkers aan de slag op Overijsselse IJsselhoeven

Ongeval met motorrij­der op Van Oldeniel­straat in Deventer

12 maart Een motorrijder is vanavond onderuit is gegaan op de Van Oldenielstraat in Deventer. De man is ter plekke nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval ontstond er flinke verkeerschaos op de Van Oldenielstraat.