Rijbanen blijven open bij werk aan A1

video De Deventer ‘overlevers’ bij Asscher: een prachtig schoolreis­je

24 januari ‘We zijn er bijna, we zijn er bijna...’, zingen de vier Deventer ‘overlevers’ mét hun vrouwen als de busreis naar Den Haag nog moet beginnen. Het school-reisjesgehalte is meteen hoog. Ze gaan naar de Tweede Kamer, op uitnodiging van PvdA-leider Lodewijk Asscher, die zich het lot van de Deventenaren persoonlijk aantrekt. Want: te veel geld om dood te gaan, te weinig geld om van te leven.