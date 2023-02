Rijen dik publiek voor Holtense carnavalsoptocht met deelnemers van Deventer tot Beuseberg

Natuurlijk was er een verwijzing naar lokale dartlegende Danny ‘The Mullet’ Janssen. Ook reden er een mini Opel Kadett en een reusachtige stoomlocomotief door de straten. Ze hebben flink uitgepakt, de carnavalsvierders in Holten. Maandenlang is er aan kleurrijke wagens en outfits gewerkt.

Voorop in de stoet een trotse en glunderende prins Plakkie en adjudant Gait, wuivend naar het publiek dat net zo blij terug zwaaide. Kinderen, ouders en vriendengroepen stonden aan de kant. Sommigen verkleed om zo de kroeg in te gaan, anderen kwamen alleen op de optocht af.

Lachen met Chantal Janzen, Poessies en Tijgers

Er was genoeg hilariteit te zien, waaronder Chantals Pyjamaparty. In het roze gekleed trokken dames met prachtige pruiken in paars en roze een bed met spijlen voort. Een parodie op de show van tv-ster Chantal Janzen. Wie wilde, kon in het bed komen liggen en een eindje meerijden. Het tafereel bracht een glimlach op de gezichten van het publiek.

Komisch waren ook de Poessies en Tijgers. Een meidengroep die elke optocht een uniek thema heeft. Dit jaar moest het rijmen op prins Plakkie. Brakkie, kakkie, bakkie, het werd allemaal uitgebeeld; op de wc, in bed, met koffiekannen. Met kekke outfits en knalroze met bont afgezette sloffen.

Van Nieuw-Heeten en Beuseberg tot Deventer

Naast de deelnemers uit Holten deden ook omliggende buurtschappen en dorpen weer mee aan de optocht. Zo ook de carnavalsverenigingen uit Nieuw-Heeten en Heeten. Ook buurtschap de Beuseberg had flink uitgepakt. Van kleinkind tot opa en oma, ze deden allemaal mee in een massale vogeltjesdans. Op de wagen met een open ei en piepjonge inwoners van Beuseberg prijkte de politiek getinte leus: ‘Uitvliegen met deze huizenprijzen?’

Verrassend was de deelname van Perskoelersgat, in niet carnavalstijden bekend als het dorp Colmschate bij Deventer. Dit was hun eerste keer.

Niet naar Boer Biet

Na de optocht zochten de carnavalsvierders de cafés op, maar bij Boer Biet bleef het dit jaar stil. Het café dat jarenlang hét carnavalscafé van Holten was, is niet meer sinds cafébaas Ab Jansen is overleden. En dat was voor veel Holtenaren toch wel een beetje gek.

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink

Volledig scherm Carnavalsoptocht door de straten van Holten. © Ruben Meijerink