Rijinstructeur op de bon na meerdere overtredingen op de A1

video Waar is dat Oranjege­voel? Nou, in deze straat in Deventer!

11:30 De afgelopen twee decennia kon je je spreekwoordelijke kont niet keren of het was Oranje dat de klok sloeg in het straatbeeld van Nederland. En dan voornamelijk bij de grote wedstrijden van de mannelijke internationals. Maar nu de prestaties van de mannen de laatste jaren tegenvielen en het juist de vrouwen zijn die het gat naar succes weten te vullen, lijkt nog steeds niet datzelfde gevoel te heersen in de wijken. Waar is dat oranjegevoel nu de Oranje Leeuwinnen in de WK-finale staan?