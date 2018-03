Rijk wil ruim vier ton van Deventer scholen

Ontdekkend leren in technieklab van de Olijfboom

15 maart Snoepjes maken op school? Het klinkt als een kinderdroom, zonder onderwijsplan. Maar de kinderen van de Olijfboom in Deventer doen dit soort dingen daadwerkelijk. Onder schooltijd. Want snoepjes maken is gewoon een chemisch proces. En dat hoort helemaal bij het ontdekkend leren. De evangelische basisschool heeft daartoe speciaal een technieklokaal laten bouwen.