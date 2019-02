Rijksbouwmeester lovend over prijswinend plan Melk & Noot van biologische melkveebedrijf uit Lettele

Om ervaring op te doen is biologisch melkveebedrijf Huis in ’t Veld samen met twee andere Lettelse ondernemers het project Proeftuin Lette gestart. Op een hectare grond tussen de voetbalvelden van Lettele en ’t Oostermaet wordt daar begonnen met het combineren van koeien met noten- en vruchtbomen.

Met hun biologische melkveebedrijf was de familie Huis in ’t Veld uit Lettele vorig jaar een van de winnaars in de ontwerpprijsvraag die de Rijksbouwmeester Floris Alkemade samen met de Rijksadviseur voor het landschap had uitgeschreven in Overijssel, Gelderland en Brabant.

Trotse Maij

Met het prijzengeld, 25.000 euro, werkten Rick en Arjuna het plan voor hun biologische melkveebedrijf verder uit. Deze week presenteerden ze hun uitgewerkte plannen aan de provincie Overijssel. Ook gedeputeerde Hester Maij prijst de plannen omdat de initiatiefnemers de grote problemen van het platteland in samenhang willen aanpakken: omschakeling naar duurzame voedsel- en klimaatvriendelijke productie. ‘Ik ben erg trots dat dat bij de vier Overijsselse winnaars zo goed geslaagd is’, zegt Maij. Morgen wordt Melk en Noot gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst in Den Bosch, georganiseerd door de Rijksbouwmeester.

Het plan Melk en Noot heeft Huis in ’t Veld gemaakt in samenwerking met bureau MTD landschapsarchitecten. Het bestaat uit veel verschillende onderdelen. Zo is het de bedoeling dat de weilanden waar de koeien grazen niet meer worden afgescheiden met prikkeldraad, maar met eetbare houtwallen: noten- en fruitbomen, eetbare struiken en kruiden, zowel smakelijk voor mens als vee. Een nuttig, maar bovendien een mooi, kleinschalig en natuurrijk landschap levert dat op, waar ook wilde planten en dieren zich thuis voelen.

Afhaalplek

Een ander onderdeel is dat de afzet van de zuivel anders geregeld wordt. ,,We gaan een gemeenschap creëren rond de boerderij’’, vertelt Rick Huis in ’t Veld. ,,Burgers uit Deventer, Schalkhaar en Lettele kunnen lid worden van de boerderij. In ruil daarvoor krijgen ze een sleutel van een afhaalplek, waar ze hun boodschappen kunnen halen.’’ Via een app geven de klanten hun afgehaalde boodschappen door, waarna de afrekening maandelijks automatisch volgt. In de eerste plaats melk, karnemelk, yoghurt en boter, die de boerderij nu ook al levert. In de toekomst komen daar ook eieren, varkensvlees, noten en andere producten bij. ,,Deventer en het omringende landschap worden nadrukkelijk bij elkaar betrokken. Dat vinden we ook mooi aan het Lettelse plan’’, zegt Rijksbouwmeester Alkemade.

Toscane

Op advies van de jury van de Brood & Spelen-wedstrijd zijn Huis in ’t Veld en zijn vrouw voor inspiratie gaan kijken op Fattoria la Vialla in Toscane, een reusachtige landgoed met biologische olijfbomen, graan, groenten-, fruitteelt en wijnvelden. Behalve dat ze er lekker hebben gegeten, hebben ze er ook wat opgestoken: ,,Met een natuurlijke manier van werken kun je goede producten maken en tegelijkertijd voor een mooi landschap zorgen’’’ vertelt Huis in ’t Veld.

Alkemade hoopt dat het Lettelse plan elders navolging krijgt. ,,De landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog voor beschikbaar en goedkoop voedsel gezorgd. Maar het is niet goed gegaan voor de boeren en in de omgang met de natuur. Dat moet absoluut anders: niet langer een eenzijdige focus op zoveel mogelijk produceren.’’ Onlangs gaf Alkemade een presentatie voor leden van boerenbond LTO. ,,De meeste leden realiseren zich dat we moeten veranderen: voedselproductie niet langer ten koste van de natuur en met een fatsoenlijke vergoeding voor de boer.’’ Het mooie van het plan Melk & Noot is dat het daar handen en voeten aan geeft, volgens Alkemade.

Financiering

Hoe snel de plannen van de familie Huis in ’t Veld worden uitgevoerd, is mede afhankelijk van de financiering. ,,In kleine stapjes als we alles zelf moeten financieren, grote stappen als we mede-financiering door anderen weten te regelen.’’ Om ervaring op te doen is Huis in ’t Veld samen met twee andere Lettelse ondernemers het project Proeftuin Lette gestart. Op een hectare grond tussen de voetbalvelden van Lettele en ’t Oostermaet wordt daar alvast begonnen met het combineren van koeien met noten- en vruchtbomen.