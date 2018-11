Rijksrecherche onderzoekt mogelijk lek gemeentelijke organisatie Deventer

Waarnemend burgemeester Ron König van Deventer heeft woensdagavond meegedeeld aan de gemeenteraad dat de instantie die strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt kijkt of er geheime informatie is gedeeld met derden. König denkt dat onlangs vanuit een besloten raadsbijeenkomst informatie is gelekt. Hij heeft daarom aangifte gedaan van ‘het vermoeden van het delen van geheime informatie met externen’. Tegen de gemeenteraad zei de burgemeester woensdag dat die aangifte is afgerond: „Het is op voorhand niet te zeggen door wie de geheimhouding is geschonden, daar gaat de rijksrecherche nu onderzoek naar doen.”