Rijksstraatweg Voorst na flinke metamorfose feestelijk heropend

Feest in Voorst. Na de nieuwe rondweg, die al even in gebruik is, wordt zaterdag ook de opnieuw bestrate en heringerichte Rijksstraatweg feestelijk geopend en weer in gebruik genomen. Komt er daarmee nu eindelijk een einde aan deze drukke verkeersader, waarop voorheen per dag zo’n 14.000 auto’s en vrachtwagens door het dorp denderden?

Jacqueline Bruggink-Leisink hoopt het van harte. Zij woont al praktisch haar hele leven aan de Rijksstraatweg. Als meisje van 5 met haar ouders en tegenwoordig woont ze een stukje verderop met haar man en drie kinderen. ,,Het was altijd al een drukke weg, maar de laatste tien jaar werd het wel heel erg”, zegt Jacqueline. ,,’s Ochtends was het soms zo druk dat je de weg bijna niet opkwam. De automobilisten reden bumperklevend door en lieten je er gewoon niet tussen. En vrachtwagens worden ook maar groter en breder. Dus fietsen was gewoon heel onveilig.”

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Rijksstraatweg hebben een klein jaar geduurd. Het asfalt werd vervangen door klinkers, de fietspaden zijn verwijderd, de stoep en parkeerplekken werden vernieuwd, het bestaande riool is verwijderd, de straatverlichting vervangen en er zijn flink wat bomen geplant.

Overlast

Veel last heeft Jacqueline eigenlijk niet gehad van de werkzaamheden. ,,Je weet dat het even slechter moet worden voordat het er uiteindelijk beter op wordt. Alles is denk ik wel in goed overleg gegaan. De informatieverstrekking was ook prima. Ik weet dat de winkeliers er last van hebben gehad, maar over het algemeen viel het chagrijn wel mee.”

Bomen

Als betrokken burger bezocht Jacqueline inloopavonden en kon zo haar wensen en ook haar zorgen uiten. ,,Ik vind dat het uiteindelijk erg mooi geworden is. Er is bijvoorbeeld voor een goede diversiteit aan bomen gekozen. Niet alleen maar eiken. Er waren daar, na dat hele gedoe met die processierupsen, best wat zorgen over. Ook is een deel van de stenen hergebruikt bij de bestrating. Al is daar niet iedereen even blij mee, geloof ik.”

Snelheid

Of de combinatie rondweg en nieuwe Rijksstraatweg de zo gewenste rust gaat brengen in het dorp, moet vanaf zaterdag gaan blijken. In theorie is de Rijksstraatweg dan een karakteristieke dorpsstraat met een maximale snelheid van 30 km per uur. Doorgaand verkeer kan de winkels weer bereiken en dankzij de rondweg neemt de verkeersdruk af ten opzichte van de oude situatie. Of iedereen zich keurig aan de snelheid gaat houden, valt volgens Jacqueline nog te bezien. Er zijn geen snelheidsremmers als drempels of flitspalen. ,,En het is ook geen voorrangsweg meer. Daar moeten mensen denk ik ook nog wel aan wennen”, zegt Jacqueline. ,,We gaan het allemaal meemaken. Ik ben er in ieder geval erg blij mee.”