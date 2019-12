Rijkswaterstaat: niet meer ongelukken op A1 door werk aan verbreding, het is de tijd van het jaar...

Foute kersttrui Go Ahead Eagles in teken van jarige Vetkamp­straat

8:00 Sinterklaas is nog maar net het land uit, of de volgende feestdagen staan alweer voor de deur. Om de kerstdagen in stijl te vieren, verkoopt Go Ahead Eagles al enkele jaren een (foute) kersttrui. Dit jaar gaan ze als warme broodjes over de toonbank.