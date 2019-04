Rijkswaterstaat onderzoekt matrixportaal na week met dodelijke crashes

Patroon herkennen

Thijs Scheres, persvoorlichter van Rijkswaterstaat, zegt: ,,Er gebeuren helaas vaker ongevallen, kort op elkaar. Wij gaan onderzoeken of er een patroon zit in deze aanrijdingen. Als blijkt dat in de omstandigheden van de weg iets veranderd moet worden, dan gaat dat gebeuren.’’ Scheres vertelt dat het ‘bij aanrijdingen als deze’ beleid is om onderzoek te doen. ,,Zijn het incidenten of lijken de incidenten op elkaar? Dat gaan deskundigen van ons bekijken. Daarin nemen we ook de oorzaak van het ongeval mee, als dat bekend is. Over onderzoeksresultaten naar een patroon kunnen we nu nog weinig zeggen. Daar is het te vroeg voor.’’