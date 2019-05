Rijkswaterstaat: ongelukken op A1 staan los van werkzaamheden

Video Vijf verschil­len­de topacts van Deventer op Stelten 2019: van regenboog­pa­ra­de tot rauwe tocht naar het kerkhof

6:30 Verdiep je van tevoren in het programma. Het is dé tip van programmeur Anjo de Bont over Deventer op Stelten, het Deventer buitentheaterfestival tussen 5 en 7 juli dat jaarlijks zo'n 125.000 bezoekers trekt. ,,Als je alleen op De Brink blijft, mis je ontzettend veel.” Het complete programma voor 2019 wordt vanmiddag om 12.00 bekend.