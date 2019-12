Rijkswaterstaat vermoedt dat oliespoor op IJssel bij Deventer gevolg was van dumping, ‘maar niemand doet wat’

Rob emigreert, voor die meest onverwach­te, vanzelf­spre­ken­de liefde Peter 'met jurk en stoppel­baard’

25 december Deventenaar Rob Philip zocht stilte en heling in zijn uppie. Zijn Paul was anderhalf jaar daarvoor overleden. En Rob voelde zich verloren. Maar ineens was het daar. De meest vanzelfsprekende liefde. Sindsdien is er geen dag voorbijgegaan dat hij en de Britse Peter elkaar niet spraken. Over en weer reizen ze naar elkaar. En waar Rob nooit dacht te verhuizen of te trouwen, emigreert de fotograaf en coc-voorman naar Gran Canaria waar Peter Broadley woont. En trouwt 29 februari.