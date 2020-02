Rijkswaterstaat volop druk met strooien: al meer dan miljoen kilo zout op de wegen

Het sneeuwde vannacht op meerdere plekken. Dat zorgde voor mooie plaatjes, maar is ook gevaarlijk. Door de sneeuw is door het KNMI code geel afgekondigd en rijden de strooiwagens af en aan.

Op de snelweg A1 is grofweg tot aan Deventer gestrooid. Op de strooikaart kun je niet alleen zien waar gestrooid is, maar ook waar de strooiwagens rijden, of ze aan het rijden of strooien zijn. De strooiwagens van Rijkswaterstaat legden al 15.500 kilometer af vandaag, in totaal strooiden ze vanaf oktober al bijna 13 miljoen kilo zout.