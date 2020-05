Rijschoolhouders staan niet allemaal te springen, sterker: ze beginnen nog niet

VIDEO Mondkapjes in elk printje dat je wilt... maar schiet op, want katoen en elastiek worden schaars

17:30 Elastiek? Uitverkocht. Katoen? Wordt lastig. Nederland is massaal aan het knutselen met mondkapjes geslagen sinds we weten dat we vanaf 1 juni verplicht worden een mondkapje in het OV te dragen. Want als we er dan toch aan moeten geloven, dan wel hip natuurlijk.