Rijschoolhouders voeren vrijdag actie bij CBR in Deventer: ‘Pechtold geeft valse informatie’

Droste teleurge­steld over einde bij GA Eagles, maar lonkt naar Amerika, Australië en Azië

26 maart Wout Droste had zijn zinnen gezet op een langer verblijf bij Go Ahead Eagles. Maar het clubverdict was deze week anders en de verdediger moet vertrekken. Een teleurstellend slot van een tweede avontuur in Deventer, maar wel eentje die nieuwe uitdagingen biedt.