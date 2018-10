RIVM: Paasvuren even schadelijk als oud en nieuw

Het onderzoek wijst uit dat de fijnstofuitstoot van paasvuren en andere vreugdevuren voor een half procent op het landelijke totaal zorgt. Het gros wordt veroorzaakt door verkeer, landbouw, industrie en consumenten. Van Zanten: ,,In absolute aantallen zijn de vreugdevuren dus geen grote bron. Dat neemt niet weg dat in de directe nabijheid van paasvuren over twee dagen een belangrijk aandeel fijnstof in de lucht kan ontstaan. Of dat alarmerend is? Tsja, is vuurwerk bij oud en nieuw alarmerend? Dat beoordelen wij niet. Het hangt ook nauw samen met de weersomstandigheden van het moment. Met oud en nieuw zorgen wind en regen vaak voor snelle verwaaiing van de fijnstof. Met paasvuren is dat misschien iets minder het geval.''

Lokaal

De fijnstofuitstoot speelt volgens Van Zanten vooral lokaal bij paasvuren een rol van betekenis. ,,Het is dus aan lokale overheden om er al dan niet iets mee of tegen te doen.'' Wel geeft het RIVM jaarlijks, indien nodig, smogwaarschuwingen af rond evenementen. ,,Op twee momenten in het jaar zijn we extra alert, tijdens oud en nieuw en Pasen. Met het oog op de weerberichten waarschuwen we dan voor smoggevaar. Of we vaak moeten waarschuwen? Nou, het is pakweg een keer per vijf jaar aan de orde, zeker niet jaarlijks.''