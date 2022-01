RKC zwak op vreemde bodem, GA Eagles op jacht naar zevende zege van seizoen

HistorieRKC Waalwijk en Go Ahead Eagles doen weinig voor elkaar onder als het gaat om onderlinge duels. Al slaat de balans licht door in Brabants voordeel sinds 1987, de entree van RKC in het betaalde voetbal. Zaterdagavond staan beide clubs voor de 26e keer tegenover elkaar.

Toch zal in Deventer één nederlaag altijd in de herinnering blijven toen in mei 2019 de eredivisiepromotie door de vingers glipte na de krankzinnige 4-5 in de finale van de play-offs. Het is meteen de laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in Deventer. Sinds vorig jaar is die sportieve pijn verzacht toen GA Eagles aan de hand van trainer Kees van Wonderen de lift naar de eredivisie alsnog mocht instappen.

Evenwicht

GA Eagles en RKC troffen elkaar al 25 keer in competitieverband. Tien keer was er een Waalwijkse zege, acht keer won Go Ahead. Ook dit seizoen in de eredivisie is er evenwicht, nadat de ontmoeting in Waalwijk eindigde in een 1-1 gelijkspel. Van de laatste zeven duels tussen beide clubs won GA Eagles er overigens slechts eentje.

Uitsyndroom

In De Adelaarshorst wist RKC vijf keer te winnen in twaalf wedstrijden. Dat is één keer vaker dan de thuisploeg. Van de laatste vijf ontmoetingen in Deventer verloor Go Ahead er twee. De laatste keer was in april 2019 (1-4), kort voor die gewraakte play-off finale.

Goed nieuws voor GA Eagles: RKC kampt met een ernstig uitsyndroom en won het gehele kalenderjaar 2021 niet op vreemde bodem. De laatste uitzege van RKC dateert van november 2020 bij FC Twente (0-2).

Weinig treffers

Beide ploegen brengen ook niet het beste bij elkaar naar boven. GA Eagles tekende in twaalf thuisbeurten voor slechts zestien doelpunten tegen RKC.

De grootste overwinning op RKC boekte Go Ahead overigens in Waalwijk. In de eredivisie werd het op 31 augustus 2013 1-4 voor de Deventenaren. RKC won in 2008 al eens met 7-2 van GA Eagles.