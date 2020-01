Road-to-Nowhere-bier tegen ALS van tachtig Nederlandse brouwers ten doop bij DAVO Deventer

De brouwers verenigd in de Beer Geeks kwamen in december bijeen bij de Jopen-brouwerij in Haarlem. ,,Moet je niet zien dat we dan met tachtig man in een ketel staan te roeren", lacht Davo-brouwer Arnoud Pijpker. ,,Maar we zijn allemaal Geeks, en we staan samen voor ALS. Het is de tweede keer dat we als Beer Geeks Beats ALS’ geld ophalen voor deze ziekte. We hebben afgesproken dat we allemaal fusten afnemen en de opbrengst voor ALS is.”