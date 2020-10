Roasted in Deventer grilt de burgers vrolijk door na vertrek laatste gasten: ‘We gaan moedig voorwaarts’

Of het als een ‘laatste avondmaal’ voelt? ,,Gedeeltelijk wel. Voor minimaal vier weken hebben we geen gasten over de vloer in ons restaurant”, zegt Stolte. De afgelopen dagen was de eigenaar in zijn hoofd bezig met verschillende scenario's. ,,Mogen we open blijven, kunnen we overdag wat doen of moeten we helemaal sluiten? Dat maakt namelijk een wereld van verschil.”