Rob (61) is apetrots op ‘eerste’ Deventer fietsmuseum: ‘We hadden die fietsen eigenlijk over’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers opnieuw hoger in Oost-Nederland, twee regio’s zelfs boven weekgemid­del­de

18:21 Het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur opnieuw licht gestegen. Sinds gisteren zijn er 109 nieuwe besmettingen gemeld in de regio. Het totaal aantal nieuwe besmettingen lag een etmaal daarvoor nog op 89. In zeven gemeenten werd geen enkele positieve test gemeld.