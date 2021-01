Rob de Jong uit Deventer schreef een boek over Indische Nederlanders: ‘In plaats van halfbloed ben ik dubbelbloed’

Rob de Jong (64) is in Apeldoorn geboren in een gezin met een Nederlandse vader en een Indische moeder en met zeven broers en zussen. Hij groeide op in Deventer, waar hij nog steeds woont. ,,Er zijn heel veel soorten Indische Nederlanders. Ik en mijn broers en zussen zijn in Nederland geboren. Maar er waren ook veel gezinnen waarvan de kinderen in Nederlands-Indië geboren zijn. Je hebt mensen met Molukse achtergrond. Een deel van die groep hoopt nog steeds op terugkeer naar de eigen republiek.’’