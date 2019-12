Rob emigreert, voor die meest onverwachte, vanzelfsprekende liefde Peter 'met jurk en stoppelbaard’

De twee ontbijten samen in Robs huis op de Zandweerd in Deventer. Het is een van de laatste dagen dat Peter in Nederland is. Hun leven bestaat de afgelopen anderhalf jaar uit reizen naar elkaar. Naar Nederland of de Canarische eilanden, of ergens naar een andere plek in de wereld. Zo liep Rob in oktober de Chicago Marathon, en ging Peter met hem mee. Sinds die eerste overweldigende avond is het goed. Elke dag spreken ze elkaar, er waren geen drie weken dat ze elkaar niet zagen.