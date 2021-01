Roberto R. (33) nog zeker twee weken vast voor explosie in Deventer nieuwjaarsnacht

De rechtbank in Zwolle heeft donderdag bij R.’s voorgeleiding besloten dat hij nog zeker twee weken in voorarrest blijft. De rechtbank heeft daarvoor twee redenen: de eerste is dat het onderzoek naar de zaak nog in volle gang is. De tweede is de 12-jaarsgrond: de verdenking is zo ernstig dat er mogelijk een gevangenisstraf van 12 jaar op staat en de maatschappij geschokt zou zijn wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld.