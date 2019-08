Robin Bleeker is de nieuwe stadsdichter van Deventer

Robin Bleeker is de komende twee jaar stadsdichter van Deventer. Hij volgt Wibo Kosters op. De wisseling van de wacht had vanavond plaats, zoals gebruikelijk aan het begin van Het Tuinfeest, het jaarlijkse poëziefestival in en rond theater-restaurant Bouwkunde.

Wethouder Carlo Verhaar nam namens de gemeente afscheid van Kosters, om vervolgens Bleeker te introduceren. Bleeker, afkomstig uit Haaksbergen en sinds vijf jaar Deventenaar, maakte al naam in de stad als singer-songwriter. Later op de avond presenteerde Kosters in de theaterzaal zijn LP met daarop negen voorgedragen stadsgedichten, begeleid door verschillende musici en geluidspecialisten.

Langspeelplaat

Op één nummer spelen Bleeker - lang voordat hij in beeld was als stadsdichter - en stadstroubadour Maarten van Veen mee, respectievelijk op piano en gitaar. Dat nummer werd gisteren live uitgevoerd.

Het eerste exemplaar van de LP 'Wegenkaart' overhandigde Kosters aan Uitrechtenaar Ingmar Heytze, een van de ruim dertig tijdens het festival optredende dichters. Heytze feliciteerde Bleeker 'met zijn nieuwe baan'.

'Twee jaar is mooi’

Het titelgedicht (of in dit geval titelnummer) had Kosters ook al voorgedragen bij wijze van afscheidsgedicht op het hoofdpodium aan het begin van de lange poëzieavond. Tegen het publiek zei hij: ,,Het is wel gek om dit weer los te laten, eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Maar aan de andere kant: twee jaar is mooi geweest."

Bleeker zette zijn tweejarige carrière als stadsdichter in met een Ode aan het Tuinfeest. ,,Zo klein als poëzie kan zijn, zo introvert zo één op één, zo buitensporig vieren wij tot middernacht dit fenomeen."

Korte gedichten

Het Tuinfeest barstte daarna los met een keur aan dichters van alle leeftijden, die zeer korte gedichten voordroegen (Neeltje Maria Min, k. schippers, beiden van de oudere garde), maar ook zeer lange: de Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen overschreed met het voorlezen van één enkel gedicht ruimschoots de hem toebemeten tijd van 'een klein kwartiertje'.

Dimitri Verhulst

Verscheidene Vlamingen maakten hun opwachting, van wie Dimitri Verhulst zich in de grootste publieke belangstelling mocht verheugen. Hij bracht zijn eigen haat-liefde-verhouding met België ter sprake, onder meer met deze wrange grap: ,,Als je in België abortus wilt plegen, moet je gewoon in de auto stappen en over een van onze wegen rijden." Zo slecht zijn die van kwaliteit...