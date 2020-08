Robin Bleeker is één jaar Deventer stadsdichter: ‘Het is hier verrekte esthetisch’

Het is hartje zomer in Deventer, al vallen de temperaturen wat tegen. In het straatje Het Klooster lopen een paar dagjesmensen. Als stadsdichter Robin Bleeker komt aangewandeld, begint hij meteen over hoe jammer hij het vindt dat het Tuinfeest dit jaar niet door gaat. Normaal is dit poëziefestival voorafgaand aan de Boekenmarkt een hoogtepunt voor de Deventer stadsdichter, maar corona gooit roet in het eten.