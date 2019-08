Robin Bleeker, nieuwe stadsdichter van Deventer: ‘Het mag best wringen’

video Veel meer meldingen van huiselijk geweld in Deventer

6 augustus In Deventer werd in 2018 veel vaker melding gemaakt van geweld achter de voordeur. In 2019 is de stijging door nieuwe regels regionaal nog veel groter. Meldpunt Veilig Thuis kampte met wachtlijsten en vroeg daarom eerder al om extra geld.