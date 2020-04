Robin en Raquel rijden Deventer rond met ijsjes als beloning voor thuisblijvende tieners

LIVE | Corona in de regio: Gratis ijsjes voor thuisblij­ven­de jongeren in Deventer, virus nekt outdoorbe­drij­ven

10:41 Ruim een maand verkeert Nederland nu in een intelligente lockdown. Ondernemers met gesloten winkel proberen ondanks de verlengde coronamaatregelen toch nog wat omzet te draaien. Daarnaast gaat de strijd tegen het virus in de ziekenhuizen onverminderd door, al vallen er dagelijks nog nieuwe slachtoffers. Volg hier de laatste ontwikkelingen uit Oost-Nederland over het coronavirus in onze regio in dit liveblog.