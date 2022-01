Rockband Kabaal viert ook veertigste verjaardag met eigen festival op de Brink in Bathmen

Toch geen nieuwe rechtszaak: bomen op Grote Kerkhof in Deventer gaan maandag neer

Het lot van de veelbesproken bomen op het Grote Kerkhof, Stromarkt en Botermarkt in Deventer is bezegeld. Na een gesprek met wethouder Carlo Verhaar ziet de Bomenstichting af van de stap naar de Raad van State. Niets staat de gemeente nu in de weg om tien bomen in de binnenstad snel te kappen. ,,Het is een pijnlijk einde van een geschiedenis.’’

27 januari