ROCOV schrikt van busvervoer in Deventer-Noord

De nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Deventer zorgt voor onrust onder reizigers. Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) Overijssel adviseerde hier eerder juist positief over. Gisteren namen ROCOV-leden de proef op de som.

,,We zijn ons rot geschrokken." Rik Goedman, bestuurslid van reizigersoverleg ROCOV Overijssel, laat er geen twijfel over bestaan als hij donderdagmiddag met zijn auto door de woonbuurt Borgele in het noorden van Deventer rijdt. ,,We wisten dat het busvervoer in deze stad erop achteruit zou gaan", zegt hij. "Dat moest wel, vanwege bezuinigingen. Maar dat de wijzigingen zóveel onrust zouden veroorzaken, dat hadden we niet verwacht."

Blind

Quote We hebben de gevolgen van deze nieuwe dienstregeling compleet onderschat Rik Goedman, ROCOV Goedman zit achter het stuur. Naast hem wijst Hans Veldwachter, ook lid van ROCOV, de weg. Veldwachter is al 23 jaar blind, maar kent het Deventer stratenpatroon uit zijn hoofd. Samen rijden ze de in december ingevoerde nieuwe busroutes van stadslijnen 2 en 3 nog eens na. Goedman stuurt en luistert, Veldwachter geeft aanwijzingen. Waar is het fout gegaan, vragen beiden zich af. Waarom hebben ze al die onvrede die er bestaat onder reizigers over de nieuwe dienstregeling niet voorzien - nota bene hetzelfde vervoerplan waarover ROCOV vorig jaar positief adviseerde.

Veldwachter maant Goedman even later tot stoppen. De Syntus-bus van lijn 2 passeert zo, weet hij. Het plan is de bus te achtervolgen om een duidelijker beeld te krijgen van de precieze route. Ze hopen daarmee de klachten beter te begrijpen. Tientallen busreizigers hebben de laatste weken hun onvrede geuit bij de provincie Overijssel en vervoerder Syntus over de aanpassingen die in het noorden van de stad zijn doorgevoerd. Meerdere bushaltes zijn opgeheven en buslijnen opgeknipt, waardoor de buurten Platvoet, Borgele en Keizerslanden niet langer direct met elkaar verbonden zijn. Dat zou vooral ouderen treffen (zie ook dit bericht).

Verkeerd

Volledig scherm De herstructurering van de buslijnen in Deventer-Noord heeft voor veel onrust gezorgd onder reizigers. Sommige buurten zijn niet meer op elkaar aangesloten. © RONNY TE WECHEL ,,We hebben de gevolgen van deze nieuwe dienstregeling compleet onderschat", concludeert Goedman, nadat hij in korte tijd vijf bushaltes voorbij rijdt die alle zijn opgeheven. Veldwachter vraagt ondertussen of zijn ROCOV-kompaan linksaf wil slaan, richting winkelcentrum Keizerslanden. Het ritje duurt dan zo'n drie kwartier, maar Veldwachter weet nog altijd waar de auto zich begeeft - letterlijk op basis van gevoel. "De mensen hebben terecht aan de bel getrokken", zegt hij. ,,Wij merken het nu pas. Maar het is verkeerd dat ouderen niet meer met de bus naar hun huisarts of apotheek kunnen."

Het autoritje van Goedman en Veldwachter is niet alleen voor hun gemoedsrust. ROCOV heeft een voorstel van de provincie gekregen voor een tussentijdse aanpassing in de dienstregeling, naar aanleiding van de klachten. De provincie is voornemens de halte bij Thomas Wildey, een wooncomplex voor ouderen in Borgele, weer in gebruik te nemen. ,,Wat ons betreft is dat niet afdoende", zegt Veldwachter. ,,De beste oplossing is terugkeren naar de oude situatie met lijnen 2 en 3. Dat zullen we de provincie adviseren."

Kosten

Wat het antwoord van de provincie zal zijn, laat zich volgens de ROVOC-leden raden. ,,Honderden mensen hebben een petitie ondertekend, maar die mensen zien we helaas niet allemaal terug in de bussen", zegt Veldwachter. ,,Die zijn vaak juist leeg. Dat is het dilemma. Wij willen natuurlijk een goede ontsluiting van het openbaar vervoer, maar we begrijpen dat óók naar kosten moet worden gekeken. Ergens zal dat schuren."

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel heeft onlangs laten weten te werken aan een oplossing. Hij concludeerde dat mogelijk te veel bushaltes waren geschrapt.