Rode baretten trekken door binnenstad van Deventer en Zutphen: kroegbaas wijst ze op 'lekker wijf’

Zo geconcentreerd mogelijk gingen de bewapende mannen van de luchtmobiele brigade vandaag als oefening op ‘sociale patrouille’ door de binnensteden van Deventer en Zutphen. Maar Deventer is geen Mali. ,,In Deventer zijn we wel gewend aan verklede mensen.”

Contact maken met de bevolking is vandaag het doel van de manschappen van de 11 Bevoorradingscompagnie, net zoals op missie in bijvoorbeeld Mali en Afghanistan gebeurt. ,,Onze aanwezigheid kenbaar maken, uitleggen wat we komen doen en goodwill kweken", zegt kapitein Roel van der Wiel, verantwoordelijk voor de communicatie met de media.

Lees ook Play PREMIUM Wat doen deze militairen in onze straten? Lees meer

De sociale patrouilles, zoals het leger ze noemt, maken deel uit van de grootscheepse Defensie-oefening BEVO SEAL, van 1 t/m 4 oktober in de gemeente Deventer, Zutphen, Lochem en Voorst. In Deventer verloopt het contact wellicht iets anders dan in Mali, blijkt al snel.

Lekker wijf

,,Er zit hier een lekker wijf op het terras", roept Bart Nobbenhuis, eigenaar van café de Doedel naar de manschappen die optrekken richting zijn kroeg. ,,Hier moet vast iemand voor haar bij zitten, bij die jonge kerels in uniform", legt hij even later uit, met een knipoog, net voordat hij koffie aanbiedt.

Kees Buitenhek had al eerder van de oefening vernomen, meldt hij, geconfronteerd met een tiental zwaarbewapende mannen als hij voor zijn voordeur in het Bergkwartier zijn fiets pakt. ,,De pleuris zal hier niet zo snel uitbreken, maar prima zo toch? Ze moeten toch oefenen?”

De ontspanning is typerend voor het contact tussen militair en ‘burger’ vandaag. De militairen gaan geconcentreerd te werk, houden zich netjes aan formatiecriteria, maar toch is de lach nooit ver weg. Niemand voelt zich bedreigd door de toch zwaarbewapende en geschminkte mannen. Daarvoor is oorlog gevoelsmatig te ver weg.

,,Ik dacht in eerste instantie dat het om filmopnames ging”, zegt Ginus Smit (62). ,,Maar ze vertelden me dat het om een oefening ging. Leuk hoor. Het maakt allemaal een heel ontspannen indruk.”

Verklede mensen

Bij de Dille & Kamille even verderop zit volgens medewerkster Tatia ook al geen vermeende vijand onder een stellage. ,,We zijn hier wel gewend aan verklede mensen", zegt ze, mogelijk doelend op het jaarlijkse Dickensfestijn in de straat. ,,Maar van mijn collega's begreep ik dat het een oefening was. Hier kijken we in Deventer niet gek van op. Dit was het alweer?”

Communicatiekapitein van der Wiel toont zich ondertussen tevreden over de missie. ,,Altijd leuk als je kunt vertellen over wat je doet en we hebben ook het gevoel dat het publiek het waardeert.”

In het bos zitten