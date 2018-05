Rode Kruis brengt 1250 mensen naar speciale Deventer op Stelten-avond

Topsporten, vakkenvul­len, en ook nog examen doen: Finette doet het allemaal

17:34 Finette uit Deventer is 15 en doet examen VMBO in Twello. Daarnaast softbalt ze op hoog niveau, gaat voor trainingen vier keer per week naar Amersfoort en Enschede en staat haar zaterdag in het teken van twee wedstrijden ergens in het land. En of dat niet genoeg is: ze vult vakken. 's Ochtends in alle vroegte. Dan had ze nog een beetje tijd.