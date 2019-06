Rode loper uit voor première van bijzondere film Anders Bekeken

Rode loper, fanfare, fotografen, piccolo; het was vrijdagavond allemaal aanwezig bij de première van de film ‘Anders bekeken’ in de Deventer Schouwburg.

In de film vormen veel mensen met een beperking de cast. Alle spelers werden voor het theater ontvangen op de rode loper, de hoofdrolspelers werden in limousines in de Keizerstraat afgezet en de fanfare, piccolo en fotografen zorgden voor een filmfestivalsfeertje.

Voor aanvang van de film belichtte wethouder Herman Engberink uit Olst, die zelf in een rolstoel zit en meespeelt in de film, het belang van een inclusieve samenleving. Waar iedereen kan meedoen en meetelt, met of zonder beperking. Vervolgens ging de film in de grote zaal en in de kleine zaal van de Deventer Schouwburg van start voor zo’n 750 toeschouwers.

‘Normaal gezin’

De film gaat over een dorp dat bewoond en gerund wordt door mensen met een beperking en uit balans raakt als er een ‘normaal gezin’ komt wonen. De dorpsbewoners hebben moeite met de nieuwelingen en zijn bang voor veranderingen.

De opnames zijn hoofdzakelijk gemaakt in Olst. Johnny de Mol bezocht dit voorjaar nog de set en besteedde in zijn televisieprogramma aandacht aan de bijzondere film

Er was veel lof voor Luisella Lai, de regisseur uit Olst, en Videogroep Olst-Wijhe, die tekende voor camera en montage.

De film van Theater Onbeperkt is de komende maand nog te zien in Olst en Deventer. Data: 23 juni gala-matinee in Holstohus in Olst (16 uur, uitverkocht) en om 20 uur. Op 28 juni is er een galavoorstelling in het Titus Brandsmahuis in Deventer (19.30 uur)