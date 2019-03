Roeiers uit Deventer en Oene doen mee aan oceaanrace als strijd tegen het vele plastic

Het is maar een klein stukje lopen, vanaf zijn huis in het buitengebied in Oene naar de rivier de IJssel. Daar laten Aidan Scherpbier en zijn 6-jarige zoontje Skip zien hoe groot het probleem is rondom het weggegooide plastic in en rond de wateren.

Ook deze middag wordt de ene na de andere verpakking gevonden. ,,We maken ons zorgen. Voor jongeren en jeugd is plastic opruimen niet leuk. We proberen het om te draaien; het moet juist cool worden."

Bewustwording

Samen met zijn kompaan Tristan Sim uit Deventer werkt Aidan Scherpbier aan meer bewustwording bij met name jongeren. Dat doet hij bijvoorbeeld in samenwerking met scholen als Deltion in Zwolle en Saxion in Deventer. Het tweetal geeft voorlichtingen en lezingen, zoals vanavond tijdens de duurzaamheidsavond van het CDA in Epe, bij de RSG.

Het grootste doel rond dit project is om gezamenlijk mee te doen aan de zwaarste roeirace van de wereld: de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Een jaarlijkse wedstrijd, over 5000 kilometer, dwars over de Atlantische Oceaan. ,,Eind 2017 maakte ik kennis met Mark Slats en met de Dutch Atlantic Four. Zij hebben al eens meegedaan. Ik ben me erin gaan verdiepen en het lijkt ons fantastisch om mee te doen", zegt Scherpbier, die al jaren samen roeit met Sim.

Jaarlijkse roeiwedstrijd

Het doel is om in 2021 deel te nemen aan de jaarlijkse roeiwedstrijd. ,,We hebben ons al aangemeld. Het eerste deel van het geld is overgemaakt. Omdat het zo'n grote wedstrijd is, hebben we veel voorbereiding nodig. Bijvoorbeeld om sponsoren te werven. We hebben geld nodig voor de boot en het inschrijven. Daar zijn we nu volop mee bezig. We willen juist zoveel mogelijk risico's voorkomen door een goede voorbereiding."

Het tweetal doet onder de naam Team Migaloo, verwijzend naar de enige witte bultrug ter wereld, mee aan de wedstrijd. Daaraan is het goede doel 'By the ocean we unite' gekoppeld, dat onderzoek doet naar de plastics in de Nederlandse zeeën. ,,We proberen alles duurzaam te doen. Bijvoorbeeld met het voedsel op de boot."

60 dagen samen