Roel uit Twello legt uit hoe jij vanaf vrijdag met het blote oog komeet Neowise kunt spotten

De komende weken zal Neowise in helderheid afzwakken, maar het goede nieuws is dat de komeet zich verplaatst naar de avondhemel. ,,Een wekker zetten is dan niet meer nodig. Ik denk dat je tegen middernacht goeie kans maakt. Grijp die kans, want dit zie je niet vaak”, zegt de fanatieke hobbyist die met liefde een aantal tips geeft om dit zeldzame verschijnsel in de sterrenkunde te bekijken. ,,De laatste keer dat dit te zien was, was in 2013.”