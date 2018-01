Roelof uit Deventer van bed gelicht voor plastic handgranaat

Roelof Schuurman wordt ’s nachts bruut gewekt door gebons op de ruiten en blaffende honden. In zijn onderbroek snelt hij naar de voordeur, waar rechercheurs staan met zaklamp en een huiszoekingsbevel. Een vitrinekast op Marktplaats, vol militaire verzamelstukken, komt de Deventenaar duur te staan. Want in die vitrinekast ligt een handgranaat. ,,Kees, je bent er gloeiend bij’’, refereren de agenten aan Schuurmans pseudoniem op de verkoopsite, waar ze blijkbaar meelezen.

Dat valt tegen. De handgranaat in ‘Kees’ vitrinekast is een replica uit een 3D-printer. Niet van echt te onderscheiden, maar toch, een replica. De granaat wordt in beslag genomen: ook een nepgranaat is strafbaar, want voor dreigen geschikt. Schuurman vindt dat overdreven: ,,Ik loop toch niet met dat ding te zwaaien?’’

Quote Ik zet niks van dat spul meer op Marktplaats Roelof Schuurman

Herhaling

Nog overdrevener, vindt hij dat hij twee dagen later opnieuw politie op bezoek krijgt. Twee kopers van plunjebalen stellen zich eenmaal aan de deur voor als rechercheurs. Ze komen ook voor de plastic handgranaat, die al lang en breed op het bureau ligt. ,,Hij is al opgehaald, heb ik ze toegesnauwd. Toen heb ik de deur achter ze dicht getrapt.’’

Politie

In een reactie laat politiewoordvoerder Ronald van der Leeden weten dat sprake was van twee verschillende politieteams, die langs elkaar heen werkten. ,,Heel vervelend voor meneer. Dat moet beter.’’ Achter de oorspronkelijke actie staat hij nog steeds. ,,Je moet er niet aandenken dat zo’n handgranaat in een woonwijk ligt.’’

Wat de strafrechtelijke gevolgen zijn voor Schuurman is nog niet duidelijk. De Deventenaar heeft zijn lesje geleerd. ,,Ik zet niks van dat spul meer op Marktplaats.’’ Onder de stukken die hij nog wel verkoopt, heeft hij een disclaimer: ‘P.S. politie ik heb niks wat niet mag’.