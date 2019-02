Roep om nader onderzoek naar Deventer windmolenlocaties

video Australi­sche parkieten zorgen voor kleur en leven in de brouwerij op het Vogelei­land Deventer

10:24 Het was even slikken toen zaterdag ‘haar’ negen Australische parkieten gevangen werden om naar het Vogeleiland in de Deventer binnenstad te verhuizen, geeft Petra Brookman toe. Het voelde een beetje alsof een lijn met haar echtgenoot Jan van Baardwijk werd doorgesneden. ,,De vogels waren zijn hobby, die ik na zijn overlijden heb voortgezet. Maar ik zie dat de paartjes elkaar weer opzoeken. We hebben een mooie plek voor ze gevonden.”