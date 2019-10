Roetveegpieteneis verbaast flink deel Deventer politiek

Video & poll Deventer burgemees­ter over roetveeg­pie­ten­eis: ‘Ga niet zelf tellen’

17 oktober Deventer zet in de discussie over zwarte piet de subsidie in als breekijzer. Een derde van de zwarte pieten moet omkleuren, anders geen gemeentegeld voor de intocht. Burgemeester Ron König (D66): ,,Ik vond dat ik scherper moest markeren dat we hier niet uit gingen komen.”