Romantiek in De Adelaarshorst: ‘Natuurlijk zou ze ja zeggen’

Paul Oomens: ,,Klopt. Sylvia en ik zijn al een jaar of elf samen. ‘Wanneer vraag je nou eens of we gaan trouwen’, vroeg ze me al zeker een keer of zes, zeven. Dus natuurlijk zou ze ‘ja’ zeggen. Het moet dan wel op een bijzondere manier gebeuren, vind ik. Dus bij Go Ahead. Negenduizend man op de tribunes, de wedstrijd live op tv, in De Adelaarshorst; een mooiere plek is er niet voor mijn vrouw en mij.’’

,,Ha, ja we moeten nog trouwen, nu nog vriendin inderdaad. We komen allebei bij de ‘Eagles’ van kleins af aan, met onze vaders. Ik al een jaar of veertig, Sylvia misschien al wel dertig jaar. Ik woon haast al die tijd vlakbij het stadion. We zijn allebei gek van de de club. In en rond ons huis hebben we ook van alles in Eagles-stijl. Eagles-scooters in het roodgeel, een roodgele bank in de voortuin, van alles. Als vrijwilliger zet ik me in voor de club bij Team Facilitair, dat het onderhoud verzorgt in en rond het stadion. Je ziet me rond wedstrijden ook wel op het veld, om de grasmat te prikken. We hebben elkaar niet ontmoet bij Go Ahead, dat had het helemaal af gemaakt. We kennen elkaar via vrienden.’’