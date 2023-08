Ron (55) uit Deventer roeit met team de oceaan over: ‘Een lege pot pindakaas kan al tot ruzie leiden’

Drie topmusici geven in Barchem concert met werken van Brahms in serie Kamermu­ziek aan de Berkel

Topmusici Mikhail Zemtsov, Timora Rosler en Hanna Shybayeva geven op zondag 27 augustus een concert in de serie Kamermuziek aan de Berkel in de grote zaal van Boetiek Hotel BonAparte in Barchem.