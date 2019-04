Ron König, een verrassing van om de hoek

video Nationale Rekendag in teken van ‘Uit Verhouding’ betekent: buiten de catwalk op in grote kleren

3 april Tafels over het schoolplein vormen een catwalk bij basisschool Adwaita in Deventer. Alle kinderen doen vandaag mee aan de Nationale Rekendag. En dat betekent niet alleen saai sommetjes maken in boekjes, maar duidelijk maken dat alles met rekenen te maken heeft. Ook als je kunt zien dat alles uit verhouding is.