Ron König officieel voorgedragen als burgemeester van Deventer

De Ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten Ron König (54) voor te dragen voor benoeming als burgemeester van Deventer. Daarmee is de voordracht vanuit de Deventer gemeenteraad zoals werd verwacht overgenomen.

De benoeming van König gaat in op 6 juni 2019. König is al sinds juli vorig jaar waarnemend burgemeester. De Arnhemmer (D66) volgt Andries Heidema (CU) op. Die is nu Commissaris van de Koning in Overijssel.

Poppens

Het was een Deventers getinte dag voor Ollongren. Naast König werd ook oud-Deventenaar Tjapko Poppens voorgedragen voor benoeming. Hij wordt burgemeester in Amstelveen. Poppens is nu nog burgemeester van Wijk bij Duurstede. Poppens was in Deventer fractievoorzitter van de VVD en destijds woonachtig in het Bergkwartier.